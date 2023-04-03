Faisal Darwish Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Darwish Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faisal Darwish Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faisal Darwish Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faisal Darwish Ahmed 1 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Faisal Darwish Ahmed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faisal Darwish Ahmed Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Faisal Darwish Ahmed'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faisal Darwish Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faisal Darwish Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faisal Darwish Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faisal Darwish Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2017 yılında Al-Qaisumah FC

30 Haziran 2018 yılında Al-Shabab U23

Faisal Darwish Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faisal Darwish Ahmed şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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