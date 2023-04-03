Faisal Meteb Al Mansoori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Meteb Al Mansoori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faisal Meteb Al Mansoori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Faisal Meteb Al Mansoori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Faisal Meteb Al Mansoori {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Faisal Meteb Al Mansoori Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Faisal Meteb Al Mansoori'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Faisal Meteb Al Mansoori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Faisal Meteb Al Mansoori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Faisal Meteb Al Mansoori şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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