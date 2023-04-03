Faisal Meteb Al Mansoori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Meteb Al Mansoori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Faisal Meteb Al Mansoori kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faisal Meteb Al Mansoori ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.