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Faiz indirimi doları uçurdu! Tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte güncel dolar fiyatı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14 olarak belirledi. Bu indirim dolar fiyatlarına yansıdı. Kararın açıklanmasının ardından dolar yükselişe geçti.

Faiz indirimi doları uçurdu! Tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte güncel dolar fiyatı

Merkez Bankasının bu ayki Para Politikaları Kurulu Toplantısı merakla bekleniyordu. Çoğu kişi faiz indirimi yapılması yönünde tahminde bulunurken, açıklanan karar bu tahminleri doğru çıkardı. Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimine gidildiğini açıkladı.

Bu kararın ardından döviz kuru yükselişe geçti. Kararın açıklandığı anda 15.10 seviyelerinde olan dolar, 15.70 seviyelerine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Faiz indirimi doları uçurdu! Tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte güncel dolar fiyatı

MERKEZ BANKASI'NIN SON DÖNEMDEKİ FAİZ KARARLARI

Bir süre faizi sabit tutarak ilerleyen Merkez Bankası, Ekim ayıyla birlikte faiz indirimi yapmaya başlamıştı. Bu kapsamda Aralık ayı için de faiz indirimi yapılarak faiz yüzde 14 olarak belirlendi. Son aylarda Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları şu şekilde:

17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

14 Temmuz:  Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)

21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)

18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)

16 Aralık: Yüzde 14 (100 baz puan indirim)

Güncel dolar kurunu görmek için tıklayınız.

Faiz indirimi doları uçurdu! Tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte güncel dolar fiyatı

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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