Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Ertelenen konut talebi, konut kredisi faiz indirimi sonrası tekrar canlandı. Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Türkiye genelinde ağustos ayında 110 bin 538 adet konut satışı gerçekleşti. Bir önceki temmuz ayına göre konut satışlarında yüzde 8, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 5 oranında artış yaşandı" dedi.

Ağustos ayı itibariyle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99'a indirmesi gayrimenkul sektörüne önemli bir ivme kazandırdı. Ertelenen konut talebi konut kredisi faiz indirimi sonrası tekrar canlandı. Bu gelişmeleri değerlendiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Vatandaşlarımızın tekrar konuta yöneldiğini görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut verici. Yılın ikinci yarısını faiz indirimi ve yaptığımız kampanyalarla çok daha hareketli geçiriyoruz ve yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"BİRİNCİ EL KONUT ALIMI TEŞVİK EDİLMELİ"

'Türkiye genelinde birinci el konut satışları bir önceki temmuz ayına göre yüzde 4 artarak 40 bin 634 adet olarak gerçekleşti" diyen Altan Elmas şunları söyledi:

"2019 yılında yeni ruhsat alımlarındaki azalışı göz önünde bulundurursak mevcut konutların değeri artıyor. Maliyet artışlarının ev fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu fiyat ve oranlardan yararlanmalarıdır. Yükselen konut talebinde konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarının hızla devreye alınması gerekmektedir. Toplam satış içinde birinci el konut satışının artması inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini hızlandıracak ve hem büyümeye hem de istihdama katkı verecektir. İnsanlarımız birinci el konutlarda yaşamaya başladıkça enerji verimliliği ve deprem tehdidine yönelik de çok ciddi bir fayda temin edilmiş olacaktır."

"ÖZEL BANKALAR FAİZLERİ KAMU BANKALARI SEVİYESİNE ÇEKMELİ"

Türkiye genelinde ipotekli satışlar önceki temmuz ayına ve geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 160'ın üzerinde artarak 34 bin 148 adet olarak gerçekleşirken, İstanbul'da da bir önceki temmuz ayına ve geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 100'ün üzerinde artış göstererek 4 bin 382 adete ulaştı. Özel bankaların kredi faizlerine dikkat çeken Altan Elmas, "Merkez Bankası'nın önce 25 Temmuz 2019 tarihinde, sonra da 12 Eylül 2019 tarihinde faizleri indirmesiyle konut kredisi oranlarında düşüşler başladı, bu indirimler de konut satışlarına olumlu yansıdı. Özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak ve lokomotif sektör olan gayrimenkul sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"YABANCIYA KONUT SATIŞINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ"

2019 yılı ağustos ayında yabancıya konut satışı 3 bin 604 adet olarak gerçekleştiğini ifade eden Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, bu satışın daha da artırılması gerektiğini belirterek, "Türkiye genelinde ilk 8 ay toplamlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış görüyoruz. 19 Eylül 2018 tarihinde yabancıya konut satışında vatandaşlık imkânının 250 bin dolara çekilmesiyle 2018 yılında yabancıya yaklaşık 40 bin konut satılmıştı. Yılsonuna kadar yabancıya konut satışında 2018 rakamını rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyoruz. 2018 yılında Türkiye genelinde yabancıya konut satışının toplam konut satışı içindeki payı yaklaşık yüzde 3 iken bu oran 2019'un ilk 8 ayında yüzde 4'e yükseldi. Bu oranı arttırmak ve ülke ekonomisine döviz kazandırmak için sektör olarak canla başla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA