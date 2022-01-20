Faiz kararı öncesi altın fiyatları şaha kalktı! Yatırım yapan mutlu, yapmayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Faiz kararı öncesi altın fiyatları şaha kalktı! Yatırım yapan mutlu, yapmayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının 2022 yılının ilk Para Politikaları Toplantısı'ndan çıkacak faiz kararı öncesi altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 800 TL seviyelerini zorlarken son durumu merak edenler için 20 Ocak 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...