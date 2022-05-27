Faiz kararı sonrasında dolarda son durum! Döviz alacaklara üzen haber! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Faiz kararı sonrasında dolarda son durum! Döviz alacaklara üzen haber! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dövize yatırım yapmak isteyen ve döviz yatırımı bulunan vatandaşlar, kurların son durumunu merak ediyor. Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 16,3645 TL, satış fiyatı ise 16,3765 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 27 Mayıs 2022 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...