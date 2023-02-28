Fakhreddine Ben Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fakhreddine Ben Youssef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fakhreddine Ben Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fakhreddine Ben Youssef ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fakhreddine Ben Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fakhreddine Ben Youssef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fakhreddine Ben Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fakhreddine Ben Youssef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fakhreddine Ben Youssef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fakhreddine Ben Youssef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fakhreddine Ben Youssef 23 Haziran 1991 tarihinde Tunis şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da  فخر الدين بن يوسف şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fakhreddine Ben Youssef Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fakhreddine Ben Youssef, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Fakhreddine Ben Youssef'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fakhreddine Ben Youssef Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ben_youssef_officiel/

Fakhreddine Ben Youssef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fakhreddine Ben Youssef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fakhreddine Ben Youssef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fakhreddine Ben Youssef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2012 yılında CS Sfaxien

5 Ocak 2015 yılında FC Metz

10 Temmuz 2015 yılında Esperance

29 Ocak 2018 yılında Ettifaq FC

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2020 yılında Ismaily

1 Eylül 2021 yılında Pyramids FC

Fakhreddine Ben Youssef kimdir

Fakhreddine Ben Youssef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fakhreddine Ben Youssef şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Fakhreddine Ben Youssef Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 6 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fakhreddine Ben Youssef nereli

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