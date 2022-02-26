Falanjist ne demek, TDK'ya göre Falanjist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Falanjist ne demek? Falanjist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi falanjist kelimesi. Peki falanjist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre falanjist nedir, falanjist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FALANJİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Falanjist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Falanjist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre falanjist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İspanya'da falanj üyesi

