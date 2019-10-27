Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Radamel Falcao, Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan ismi.

Taraftarların büyük beklenti içinde olduğu Kolombiyalı oyuncu, henüz kendisinden bekleneni verebilmiş değil...

5 maçta sahaya çıkan ve toplamda 360 dakika sahada kalan dünya yıldızı sadece 1 gol atabildi.

Falcao, Şampiyonlar Ligi'nden oynanan Real Madrid maçında ise sakatlığından ötürü forma giyemedi.

Bu olayın ardından ise sosyal medyada Falcao sesleri yeniden yükselirken taraftarlar, 'Sakat oyuncu mu aldık?' sorusu etrafında yönetimi hedef aldı.

FALCAO, BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Aşil tendonundaki sakatlıktan ötürü formasından uzak kalan Kolombiyalı golcü takımdan ayrı olarak kendisine verilen özel programla çalışmalarını sürdürürken derbiye ilk 11'de başlama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

İspanyolların ünlü internet sitelerinden besoccer'de yer alan haberde yaşananlar ele alındı. Haberde şu sözlere yer verildi:

"Falcao'nun Galatasaray forması ile sahaya çıkamaması sorun haline gelmiş durumda"

"Bu durum karşısında Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılan oyuncu için adeta seferberlik var."

"Beklentilerin altında kalan oyuncu için sorunların kısa sürede çözülmesi hedefleniyor."