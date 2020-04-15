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Falcao çalışmalarını sürdürüyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.

Falcao çalışmalarını sürdürüyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Falcao sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.

Kaynak: İHA




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