Falcao: "Eskisi gibi olacağım"

Galatasaray'ın golcü yıldızı Falcao, sezon başında büyük bir etki yaratarak sarı-kırmızılı ekibe transfer olmuştu. Kolombiyalı yıldız sezon başından itibaren birçok karşılaşmayı sakatlık nedeniyle kaçırmak zorunda kaldı. Sezon boyunca 19 maçı kaçıran Falcao, forma giydiği 22 resmi maçta 11 gol atma başarısını göstermişti.

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Falcao'nun yakın çevresinden duyduğu bilgileri aktardı. Büyüka, yıldız futbolcunun bu kadar sık sakatlanmasının sebebinin sezon başı kampını kaçırmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

"ESKİ HALİME DÖNECEĞİM"

Şansal Büyüka aktardığı bilgilerde, "Falcao’nun yakın çevresinden duydum, “Sezon başı kampı yapamadığım için bu kadar sakatlandım. Yeni sezon öncesi çok iyi bir kamp dönemi geçirip eski halime döneceğim” diyormuş. Galatasaraylıların “Gözü aydın...” Bu iyi haber... Falcao’nun sürekli oynaması, Galatasaray’a 25-30 gol yazar." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübüne transfer olacağı söylentileri çıkan Falcao için, kulüp mağazalarında Falcao baskılı formalar satışa çıkmıştı. Formalara büyük ilgi gösteren Inter Miami taraftarları, takımın antrenman sahasında Falcao formalarıyla gelerek yönetime transferinin bir an önce tamamlanması için baskı yapmıştı.