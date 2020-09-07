Falcao, Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar ve kaçırdığı maçlardan dolayı çok konuşulan ve tartışılan isimlerden birisi olmuştu. Yıldız oyuncunun maliyeti nedeniyle Galatasaray'dan ayrılığı konuşuluyordu. Sarı-kırmızılıların, kadronun maaş yükünü hafifletmek adına Falcao'yu Porto'ya kiralaması basında yer alan haberler arasındaydı.

Meksikalı Youtube yayıncısı Daniel Habif'in kanalına katılan Falcao, birçok özel açıklamada bulundu. Bunlardan en çok merak edilen Galatasaray'daki geleceği hakkında vereceği cevaplardı. Yıldız golcü, Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Neler olacağını henüz bilmiyorum. Daha 2 yıllık sözleşmem var. Şimdilik burada kalıyorum." yanıtını verdi.

"EN TUTKULU TARAFTAR GALATASARAY'DA"

Aynı programda, en tutkulu taraftar hangi takımda sorusuna, "Gördüğüm en tutkulu taraftar Galatasaraylılar" diyerek sarı-kırmızılı takımın taraftarlarının aidiyet duygusunun gelişmiş seviyelerde olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinin zor geçtiğini söyleyen Falcao, "Pandemi çok zordu ama Tanrı'ya şükür ki çocuklarımızın keyifle vakit geçirebileceği bahçeli bir evimiz vardı. Aile olarak birbirimizle daha fazla zaman geçirdik." dedi.

Falcao, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör ya da antrenörlük yapmayacağı da sözlerine ekledi.

Radamel Falcao, 2019-2020 sezonunda, sarı-kırmızılı forma ile 22 maçta 11 gol atma başarısını gösterdi.