Falcao için görüşmelere başlandı!

Suudi Arabistan basınında bugün yayınlanan haberlere göre Arabistan ekiplerinden Al-Wahda yıldız isimin transferi için görüşmelere başladı. Bonservis pazarlıkları için masaya oturmak isteyen Al-Wahda kulübü, Galatasaray'dan yanıt bekliyor.

GALATASARAY SATMAKTA KARARSIZ

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan ağır bir mali yükle transfer ettiği Radamel Falcao transferinde yüzü gülmedi. Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı yıldız Süper Lig'de yalnızca 16 maçta forma giyebildi. 16 maçta 10 gol kaydeden Falcao'nun Galatasaray ile olan 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Al-Wahda kulübü tarafından yapılan transfer girişimine karşı kararsız olduğu belirtilen Galatasaray'ın beklemeye aldığı belirtildi.