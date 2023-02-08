Falcao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Falcao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Falcao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Falcao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Falcao 14 Nisan 1998 tarihinde Feira de Santana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas de Oliveira Teodoro Falcão şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Falcao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gilvan Costa yapmaktadır. Falcao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Falcao'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Falcao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Falcao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Falcao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Falcao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Tombense

30 Kasım 2021 yılında Avaí FC B

13 Ocak 2022 yılında Ypiranga-RS

12 Nisan 2022 yılında Avaí FC

14 Nisan 2022 yılında EC Bahia

3 Ağu 2022 yılında Avaí FC

4 Ağu 2022 yılında EC Bahia

3 Ocak 2023 yılında CRB

Falcao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Falcao şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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