Falcao'da sakatlık şoku!

Sarı kırmızılı ekibin en çok ses getiren futbolcusu Falcao, Konya maçında sakatlandı.

Galatasaray'da Radamel Falcao, 58. dakikada sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Falcao'nun yerine Adem Büyük girdi.

Yeni transferlerden Marcelo Saracchi de sakatlandı ve 71. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İki futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak.