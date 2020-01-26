Falcao'da sakatlık şoku!
Süper Lig 19. hafta maçlarından Konyaspor - Galatasaray karşılaşması Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleşti. Cimbom ise 2 sakat futbolcu ile sahadan ayrıldı.
Sarı kırmızılı ekibin en çok ses getiren futbolcusu Falcao, Konya maçında sakatlandı.
Galatasaray'da Radamel Falcao, 58. dakikada sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Falcao'nun yerine Adem Büyük girdi.
Yeni transferlerden Marcelo Saracchi de sakatlandı ve 71. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İki futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak.
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