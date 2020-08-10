Falcao'dan bir kez daha indirim talep edildi!

Geçtiğimiz sezon başında yaptığı transferlerle sezonun net favorisi olarak görülen Galatasaray, ligi hedefi olan şampiyonluğun çok altında bitirdi. Seri, Lemina, Falcao, Nzonzi gibi isimleri sezon başında kadrosuna katan beklenenleri verememişti. Bu isimler arasından özellikle Falcao'ya verilen maaş ile mali yapının oldukça dengesini bozan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yıldız oyuncudan indirim talep ediyor. Falcao'nun talep edilen indirimi kabul etmesi üzerine maaş bütçesinde kaynak yaratabilecek olan Galatasaray, yeni transferleri kadrosuna katmayı hızlandıracak.

Performans primleriyle birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon euro ile takımın en çok kazanan ismi olan 34 yaşındaki futbolcunun, bu isteğe olumlu yaklaşabileceği ifade edildi.

PERFORMANS PRİMLERİNDEN VAZGEÇMESİ İSTENİYOR

Yönetimin geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklarla eleştirilen Falcao’dan, 2 milyon euro olan primlerinden vazgeçmesini isteyeceği kaydedidi. Falcao’nun, Türkiye’de kalmak istediği, bu nedenle de yönetimin istediği indirimi kabul edileceği belirtildi.

FALCAO'NUN PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Falcao'nun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sezon başında sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Süper Lig'de yalnızca 16 maça çıkabilen Falcao, taraftarlar arasında tepki çekmişti.