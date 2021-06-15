Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Bu kez sakatlanmadı ama Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'da kazandığı ücret ve yaşadığı sakatlıklarla bir türlü gündemden düşmeyen Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao, bir kez daha takımdan uzak kaldı. Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, Falcao'nun geçtiğimiz hafta yapılan Kovid-19 PCR testinin sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık ekibi tarafından takibi yapıldığı için idmanda yer almadığı ifade edildi.

FALCAO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Radamael Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta 20 gol atarken bu maçlarda 3 asist yaptı. Yıldız futbolcu 4 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ'DEN FALCAO PİŞMANLIĞI

Öte yandan Galatasaray TV'de açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, Falca'nun transfer edilmesine ilişkin olarak," Bizi üzen transfer Falcao, açık ve net. En tartışılan transfer Falcao! Daha F harfi ortada yoktu, menajerleri iyi çalıştı sosyal medyada. Zaten sosyal medyada menajer savaşları var. Helal olsun. Falcao transferi şimdi önüme gelse, daha sıkı pazarlık ederim." ifadelerini kullandı.