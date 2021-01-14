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  3. Falcao'ya Amerika'dan teklif! Galatasaray kabul etti, son söz Falcao'da!

Falcao'ya Amerika'dan teklif! Galatasaray kabul etti, son söz Falcao'da!

Galatasaray'ın en çok tartışılan isimlerinden Falcao, şu sıralar sakatlık tedavisi için özel izinle İspanya'da bulunuyor. Kolombiyalı yıldıza, MLS'den MLS ekiplerinden Portland Timbers, teklif sundu.

Falcao'ya Amerika'dan teklif! Galatasaray kabul etti, son söz Falcao'da!

Galatasaray'a 2019 yılının Eylül ayında katılan Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda yaşadığı sakatlıklardan ötürü dikiş tutturamadı. Galatasaray'a geldiğinden beri sık sık sakatlanmasıyla gündeme gelen Kolombiyalı golcünün bu durumdan ötürü taraftarla olan bağı da azalmaya başladı. Oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle elinden çıkarmak isteyen Galatasaray yönetimi, Falcao için teklif bekliyor.

Konuyla ilgili İspanyol basınından ciddi bir iddia geldi. AS gazetesinde yer alan haberde, Portland Timbers, Radamel Falcao için Galatasaray'a resmi teklif sundu. Sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki oyuncuya gelen bu teklifi kabul edecek.

Son kararı ise daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerini MLS'de noktalamak istediğini belirten Radamel Falcao verecek.

Falcao'ya Amerika'dan teklif! Galatasaray kabul etti, son söz Falcao'da!

"FALCAO'YA TEKLİFLER VAR"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Televizyonunda yaptığı açıklamalarda, Kolombiyalı yıldıza tekliflerin olduğunu belirtti. Güney Amerika ve Arabistan'dan Falcao'ya teklif olduğunu söyleyen Cengiz, golcü yıldızın bu teklifleri istemediğini de açıkladı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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