Falcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Falcı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Falcı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Falcı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Falcı görev tanımı nedir, Falcı ne iş yapar, Falcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Falcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Falcı Tanımı;
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Falcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Falcı Maaşları
Falcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Falcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Falcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5161.02
Meslek Adı :
Falcı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar
Meslek Grubu :
Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Astrologlar, Falcılar Ve İlgili Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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