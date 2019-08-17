Falez plajlarında plastik atık bilgilendirmesi

Muratpaşa Belediyesi, mavi bayraklı Erdal İnönü Kent Parkı ve Konserve Koyu falez plajlarında denizlerdeki plastik kirliliğinin ulaştığı boyuta dikkat çekmek için bilgilendirme çalışması yaptı. Çalışmada, Akdeniz'de yaşayan 134 tür deniz canlısı plastik atıkları yediğini belirtilirken sigara izmaritinin denizde 5 yıl çözülmeden kaldığı belirtildi.

Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, belediyenin mavi bayraklı falez plajlarında Akdeniz'de plastik kirliliğine dikkat çekmek için bilgilendirme çalışmasına başladı. Bu kapsamda Erdal İnönü ve Konrserve Koyu falez plajlarında ilk çalışma gerçekleştirildi.

Bilgilendirme çalışmasında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından plastik atıklar konusunda hazırlanan raporda Akdeniz'in bir plastik denizi olma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Söz konusu rapora göre Türkiye'den günde 144 ton plastiğin Akdeniz'e karıştığı ve Akdeniz'de yaşayan 134 tür deniz canlısı plastik atıkları yediğinin yer aldığı plaja gelen kent sakinlerine ve turistlere anlatıldı. Ayrıca, sigara izmaritinin denizde 5 yıl süreyle çözünmeden kalırken bu sürenin plastik torba için 20 yıl, plastik bardak için 50 yıl ve misina için 600 yıl olduğunu belirtildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin plastik atıklara karşı başlattığı bilinçlendirme çalışmaları belediyenin diğer mavi bayraklı plajları, Erenkuş, Mobil ve İnciraltı falez plajlarında devam edecek.

Kaynak: İHA