İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi

Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi

ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.

Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi

ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.

Su içinde annesiyle birbirlerini kovalayan anne ile yavru fokun görüntüsü, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kendilerini görüntüleyen kişilerden rahatsız olmadan su içinde oynayan anne ile yavru fok, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT