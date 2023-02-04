Fali Cande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fali Cande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fali Cande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fali Cande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fali Cande 24 Ocak 1998 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fali Cande Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prodigy Players yapmaktadır. Fali Cande, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fali Cande'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Fali Cande Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fali Cande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fali Cande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fali Cande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Casa Pia U15

1 Temmuz 2013 yılında Casa Pia U17

1 Temmuz 2015 yılında Niendorf U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U19

10 Temmuz 2017 yılında Benfica B

1 Eylül 2017 yılında Casa Pia

30 Haziran 2018 yılında Benfica B

1 Temmuz 2018 yılında Portimonense 23

1 Haziran 2020 yılında Portimonense

26 Ocak 2022 yılında FC Metz

Fali Cande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fali Cande şuan FC Metz takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Fali Cande Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine-Bissau takımında 2 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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