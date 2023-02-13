Fali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fali

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fali 12 Ağu 1993 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Jiménez Jarque şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Fali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fali'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Faliboyu ve yaşı kaç

Fali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Catarroja CF

1 Temmuz 2010 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2012 yılında Levante B

18 Ağu 2013 yılında Huracán

7 Temmuz 2015 yılında Gimnàstic

7 Ocak 2016 yılında Barcelona B

31 Ocak 2018 yılında Gimnàstic

10 Mayıs 2019 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2019 yılında Gimnàstic

1 Temmuz 2019 yılında Cádiz CF

Fali kimdir

Fali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fali şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fali nereli

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