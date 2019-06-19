Falken'in desteklediği Grinchuk, ApexMasters Türkiye'de ikinci oldu

İSTANBUL (AA) - AKO Grup'un Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Falken lastiklerinin desteklediği Redbull pilotu Alexander Grinchuk, ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın TOSFED Körfez Yarış Pisti etabında ikinci sırada yer aldı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, RedBull.com sponsorluğunda ve Spor Toto katkıları ile İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen Drift Şampiyonasında Falken lastikleri performansıyla yarış heyecanını katladı.



Sekiz takım ve 28 sporcunun katıldığı yarışı, FIA Drift hakemlerinden Mattias Jönsson ve Türkiye'nin en tecrübeli drift hakemi Hüseyin Kar değerlendirdi. Etabın ilk günü yapılan sıralamalarda KKTC'den İbrahim Yücebaş 84 puanla birinci sırada yer alırken, genç pilotlardan Ege Bilaloğlu ikinci ve Çağlar Küçükdumlu üçüncü oldu.

Etabın ikinci günü, büyük ilgi gören pilotlarla tanışma ve padok ziyaretiyle başladı. Daha sonra ikili eşleşmelerle gerçekleşen elemelerde, zaman zaman yağmur altında yaşanan mücadeleler 2 bin 500 kadar seyirciye heyecan dolu anlar yaşattı.



Güçlü otomobillerin kapı kapıya mücadelelerinin izleyicilere keyifli ve bol dumanlı anlar yaşattığı etkinliğin final eşleşmesinde İbrahim Yücebaş ile karşı karşıya gelen Falken'in desteklediği RedBull pilotu Alexandr Grinchuk ikincilik kürsüsünün sahibi oldu.

ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası 21-22 Eylül Kayseri’de Kadir Has Stadyumu otoparkında düzenlenecek üçüncü yarış ile devam edecek.





- "Sonuçlar takım adına çok değerli"





Açıklamada, pist ve Falken lastikleri hakkında değerlendirmeleri yer alan Grinchuk, 4 yarışlık serinin ikinci yarışında alınan sonuçların takım adına çok değerli olduğunu, sonraki iki yarışta da podyum görerek sezonu lider bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bu yarışlarda kullandıkları lastiklerin performansından memnuniyetini aktaran Grinchuk, "Drift sporunda performanslı araçlar ve Falken gibi güçlü markaların desteğiyle daha iddialı oluyor ve pistteki heyecanı en üst seviyeye çıkarabiliyoruz. Bu işbirliğinin sürmesi bizi liderliğe taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan Falken yöneticilerinden Mustafa Hamdi Seyhan ise, genç markaları Falken'in "Yarış pistinden yola" sloganıyla örtüşen bu etkinlikte yer aldıklarını belirterek, lastiklerinin rekabetçi ruhunu yansıtmak adına bu durumun heyecan verici olduğunu bildirdi.

Seyhan, Redbull ile iş birliklerinin 30 Haziran'da aynı pistte gerçekleşecek diğer bir etkinlikle devam edeceğini aktardı.





Kaynak: AA