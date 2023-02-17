Fallou Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fallou Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fallou Fall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fallou Fall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fallou Fall 26 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fallou Fall Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fallou Fall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Fallou Fall'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fallou Fall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fallou Fall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fallou Fall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fallou Fall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında City Pirates

1 Temmuz 2020 yılında Hoogstraten VV

Fallou Fall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fallou Fall şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASV Geel

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.