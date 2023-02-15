Famara Touray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Famara Touray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Famara Touray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Famara Touray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Famara Touray 7 Ağu 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Famara Touray Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Famara Touray, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına - tarihinde katılmıştır. Famara Touray'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Famara Touray Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Famara Touray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Famara Touray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Famara Touray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Famara Touray şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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