Famil Camalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Famil Camalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Famil Camalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Famil Camalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Famil Camalov 8 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Famil Şahinoviç oğlu Camalov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Famil Camalov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Famil Camalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Famil Camalov'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Famil Camalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Famil Camalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Famil Camalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Famil Camalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qarabag U19

1 Temmuz 2019 yılında PFK Zaqatala

1 Temmuz 2020 yılında Neftchi 2 Baku

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Famil Camalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Famil Camalov şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Famil Camalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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