Fan Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fan Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fan Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fan Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fan Yang 28 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨帆 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fan Yang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Fan Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Fan Yang'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fan Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fan Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fan Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fan Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2016 yılında JS Yancheng

25 Şubat 2018 yılında TJ Teda

3 Şubat 2020 yılında BJ Guoan

26 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2022 yılında BJ Guoan

Fan Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fan Yang şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Fan Yang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 5 numaralı formasıyla 15 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.