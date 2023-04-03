Fana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fana 15 Kasım 2004 tarihinde Vila Franca de Xira şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Filipe Varandas Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fana, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Vilafranquense U19 futbol takımında oynamaktadır. UD Vilafranquense U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fana'nin UD Vilafranquense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Fana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında UDVilaf. S15
1 Temmuz 2019 yılında UDVilaf. S17
1 Temmuz 2021 yılında Vilafranqu. U19
Fana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fana şuan UD Vilafranquense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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