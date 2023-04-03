Fana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.