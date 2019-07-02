Fanatik Kitap, Obradovic’in hayatını yazdı

Fanatik Kitap, Fenerbahçe Beko ile birçok başarıya imza atan Başantrenör Zeljko Obradovic'in kitabını yazdı.

Fenerbahçe Beko'da elde ettiği başarılarla dikkat çeken ve Avrupa'nın en önemli koçları arasında yer alan Zeljko Obradovic'in hayatı ve basketbol yaşamı kitap oldu. Gökhan German ve Hamit Turhan'ın imzası bulunan kitap, "Yaşayan Efsane Obra" başlığıyla Fanatik Kitap tarafından okuyucularla buluşturuluyor. Sırp koçun kariyerin en özel anlarının yer aldığı kitaba ilginin de yoğun olması bekleniyor.

Kaynak: İHA