Fanfin ne demek, TDK'ya göre Fanfin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fanfin ne demek? Fanfin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fanfin kelimesi. Peki fanfin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fanfin nedir, fanfin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FANFİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fanfin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fanfin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Anlaşılmayan bir dille konuşmak` anlamında kullanılan fanfin etmek sözünde geçer

