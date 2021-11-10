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Fanta ne demek, TDK'ya göre Fanta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fanta kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fanta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fanta nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fanta kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fanta ne demek, TDK'ya göre Fanta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fanta ne demek? Fanta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fanta kelimesi. Peki fanta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fanta nedir, fanta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FANTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fanta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fanta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mavimsi yeşil renkli bir tür baştankara, dağ isketesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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