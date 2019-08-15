Fantastik Canavarlar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

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Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? FİLMİN KONUSU

Büyü-hayvanbilimci Newt Scamander (Eddie Redmayne) 1926 yılında, uzun süredir emek verdiği, dünyanın her yerinden farklı özellikleri olan büyülü canavarları bularak bunları çantasına toplayıp varlıklarını kanıtlamıştır. New York'a yaptığı kısa süreli ziyaret esnasında yanlışlıkla başka birinin çantasını alır ve bu çok güçlü canavarlardan bazıları serbest kalır. Newt burada kalarak canavarları yakalamak, cadı ve büyücüleri öldüren güçlerle savaşmak durumunda kalacaktır.

Filmde J.K. Rowling'in dünyaca ünlü karakteri Harry Potter'ı da etkileyen Fantastic Beasts and Where to Find Them kitabının yazarı Newt Scamander'ın yaşadığı maceralar, Harry Potter'dan 70 yıl önceki olaylar anlatılıyor. Rowling'in yazdığı orijinal kitap, 2001 yılında satışa çıkmıştı.

FANTASTİK CANAVARLAR OYUNCU KADROSU

Eddie Redmayne

Katherine Waterston

Dan Fogler

Alison Sudol

Ezra Miller