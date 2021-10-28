Fantezi Bükümcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Fantezi Bükümcü Maaşları ve İş İlanları

Fantezi Bükümcü görev tanımı nedir, Fantezi Bükümcü ne iş yapar, Fantezi Bükümcü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fantezi Bükümcü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fantezi Bükümcü Tanımı;

Fantezi büküm makinesi ile ipliklere çeşitli görünümler kazandırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Fantezi Bükümcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Fantezi Bükümcü Maaşları

Fantezi Bükümcü maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Fantezi Bükümcü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fantezi Bükümcü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Fantezi Bükümcü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Fantezi Bükümcü Ne İş Yapar?

Fantezi Bükümcü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin çalışmasını takip etmek, üretimi yapılacak ipliği beslemek, kopma anında müdahale etmek ve bağlamak, takım değiştirme yapmak,

b) Hatalı üretimi tespit etmek, makineyi durdurmak, hatalı masuraları ayırmak, masuraların rengini kontrol etmek

c) Makine çevresini temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fantezi Bükümcü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Fantezi Bükümcü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fantezi Bükümcü mesleğinin meslek kodu 8151.41 olarak belirlenmiştir



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