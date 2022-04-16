Fantezi Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fantezi Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Fantezi Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Fantezi Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fantezi Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fantezi Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

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Fantezi Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Fantezi Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Fantezi Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fantezi Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fantezi Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.87

Meslek Adı :

Fantezi Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşterilere cinsel sağlık ve fantezi ürünlerinin kullanım şekilleri, fiyatları, kalite ve çeşitleri hakkında bilgiler veren ve bu ürünlerin satışını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fantezi Ürünleri Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışa sunulacak ürünleri kategorilerine göre reyonlara yerleştirmek,

b) Defolu ve hatalı ürünleri ayırmak, biten azalan ürünleri tespit etmek,

c) Müşterileri karşılamak,

d) Müşterilere almak istedikleri ürünler hakkında bilgi vermek,

e) Müşterinin isteği ile ilgili varsa başka ürünleri göstermek, alternatif ürünleri tanıtmak,

f) Müşteriye ürünlerin fiyatları ile ilgili bilgi vermek ve karar vermelerine yardımcı olmak,

g) Satışı yapılan ürünlerin varsa garanti belgelerini doldurmak,

h) Satışı yapılan ürünlerin kullanımları hakkında müşterilere bilgi vermek, dikkat etmeleri gereken hususları anlatmak,

i) Satışını gerçekleştirdiği ürünü müşteriye teslim etmek,

j) Müşterinin ürünler ile ilgili şikâyetlerini gidermek, gideremediği şikâyetleri ilgililere bildirmek,

k) Telefonla sipariş almak, telefonda müşteriye ürünler hakkında bilgi vermek,

l) Telefonla sipariş veren müşterilerin ürünlerini hazırlamak, kurye, posta vb. ile siparişi müşteriye göndermek,

m) İnternet vasıtasıyla verilen siparişleri hazırlamak, verilen adrese göndermek,

n) Reyonların ve çalışılan alanın düzenli ve temiz olmasını sağlamak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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