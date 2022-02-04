Fanti ne demek, TDK'ya göre Fanti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİmmoral ne demek, TDK'ya göre İmmoral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İş Makineleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPonje ne demek, TDK'ya göre Ponje kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tahribatsız Muayene Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMontür ne demek, TDK'ya göre Montür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı!Döllenmesiz Üreme ne demek, TDK'ya göre Döllenmesiz Üreme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muğla'da öğrenci servisi kaza yaptı, 12 yaralı!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Fanti ne demek, TDK'ya göre Fanti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fanti ne demek, TDK'ya göre Fanti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fanti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fanti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fanti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fanti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fanti ne demek, TDK'ya göre Fanti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fanti ne demek? Fanti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fanti kelimesi. Peki fanti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fanti nedir, fanti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FANTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fanti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fanti kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre fanti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İskambil oyunlarında oğlan, bacak veya vale adlarıyla bilinen kâğıt

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT