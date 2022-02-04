Fanti ne demek, TDK'ya göre Fanti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fanti ne demek? Fanti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fanti kelimesi. Peki fanti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fanti nedir, fanti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FANTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fanti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fanti kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre fanti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İskambil oyunlarında oğlan, bacak veya vale adlarıyla bilinen kâğıt

