FAO : Küresel gıda fiyatları Aralık'ta aylık bazda değişmedi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) FAO Gıda Fiyat Endeksi'nde Aralık'ta 161.7 puan ile, Kasım'daki 161.6 puandan önemli bir değişiklik yaşanmadı.

FAO'dan yapılan açıklamada, küresel gıda fiyatlarının Aralık ayında geniş çapta değişmediğini ve artan uluslararası tahıl fiyatlarının azalan şeker ve süt fiyatları ile dengelenen istikrarını koruduğu belirtildi.

Gıda ürünleri sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin bir göstergesi olarak değerlendirilen endeksin, 2017 değerinden yüzde 3.5 daha düşük olduğu, 2018 ortalaması olan 168.4 puan düzeyinin altına indiği ve 2011'de ulaşılan en yüksek puan düzeyinin neredeyse yüzde 27 altına gerilediği belirtildi. Tüm büyük tahılların uluslararası fiyatları geçen yıla göre artarken, diğer takip edilen ürünlerin fiyatlarında ve en fazla da şeker fiyatında düşüş görüldüğü vurgulandı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Aralık'ta Kasım ayına göre yüzde 1.8 ve 2017 Aralık ayına göre yüzde 9.6 yükseldi. Pirinç fiyatlarında 6 aydır devam eden düşüş Aralık'ta da sürerken, buğday ve mısır fiyatları güney yarım kürede etkili hava şartları sebebiyle Aralık ayında arttı. FAO buğday ve mısır fiyatlarının 2019 yılında düşeceğini, pirinç fiyatlarında ise rekor bir artış olacağını öngörüyor. Bunun yanında, FAO açıklamasında tüm ana tahıl ürünleri için küresel tedarikçilerin yeterli düzeyden fazla olduğu ve stok kayıtlarının bolluk göstermekte olduğu belirtildi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi'nde palm yağ fiyatlarındaki artıştan dolayı etkili olan 10 aylık düşüşün, Aralık ayındaki yüzde 0.4 artışla sona erdiği belirtildi. Uluslararası soya yağı fiyatları, ABD'deki bol arzın ve Avrupa Birliği'ndeki zayıf talebin etkisiyle düşmeye devam etti. Alt endeks, 2018'de bir önceki yıla göre en büyük düşüşü gören palm yağı fiyatlarıyla birlikte, yüzde 15 daha düşük bir ortalama gösterdi.

FAO Et Fiyat Endeksi Aralık ayında, özellikle Brezilya'dan gelen güçlü küresel talep ile domuz eti fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak yüzde 0.8 arttı fakat endeks yıllık bazda yüzde 2.2 düştü.

FAO Süt Fiyat Endeksi, Kasım ayına göre Aralık'ta yüzde 3.3 gerilerken, tereyağı, peynir ve tam yağlı süt tozu için fiyat tekliflerinin düşük olması nedeniyle ard arda yedinci yedinci kez düştü. Endeks ayrıca 2017 yılından itibaren, yılın ikinci yarısı boyunca tüm süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşün bir sonucu olarak yüzde 4.6 geriledi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, dünyanın en büyük şeker üreticisi Hindistan'daki şeker üretiminin hızlı büyümesine ve kısmen de olsa ham petrol fiyatlarının düşmesine bağlı olarak, şeker kamışı üretimini artırıp talebini düşürürken, ham petrol fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Genel olarak endeks, 2018 yılı için 2017 yılından bu yana neredeyse yüzde 22 düşüş gösterdi.

DHA