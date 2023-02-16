Faouzi Ghoulam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faouzi Ghoulam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faouzi Ghoulam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faouzi Ghoulam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faouzi Ghoulam 1 Şubat 1991 tarihinde Saint-Priest-en-Jarez şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da فوزي غلام şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faouzi Ghoulam Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Faouzi Ghoulam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Faouzi Ghoulam'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faouzi Ghoulam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GhoulamFaouzi

http://www.instagram.com/ghoulam.faouzi/

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Faouzi Ghoulam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faouzi Ghoulam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Faouzi Ghoulam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faouzi Ghoulam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2010 yılında Saint-Étienne

31 Ocak 2014 yılında Napoli

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Angers SCO

Faouzi Ghoulam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faouzi Ghoulam şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Faouzi Ghoulam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSA Nouvelle-Défense-Saint Étienne (10/1998–05/1999), AS Saint-Étienne (06/1999-06/2010)

Cezayir takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 5 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 13 numaralı formasıyla 28 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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