Far avcılarına 12 bin lira ceza şoku

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde projektörlerle far avı yapan 6 kişi yakalandı. 6 avcıya 12 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre kaçak avcılığın engellenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri Sütçüler ilçesine bağlı Hacıahmetler köyünde araziye tutulan ışıkları fark edince söz konusu yere gitti. Bölgedeki 2 otomobili durduran ekipler, yaptıkları kontrolde aracın aküsüne bağlı olan 1 adet projektör, 3 adet otomatik av tüfeği, tüfeklere ait 80 adet fişek ve 2 adet el feneri ele geçirildi.

Olayda kullanılan 2 otomobili de yakalayan jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemeleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim ederken, yakalanan 6 şüpheliye ise 12 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan, suça karışan araçların kamu mülkiyetine geçmesi adına jandarma tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA