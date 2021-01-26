YÖK, 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle Farabi Değişim Programı başvurularını iptal etti. Duyurunun ardından Farabi Değişim Programı hakkında araştırmalar hızlandı. Peki; Farabi Değişim Programı nedir, şartları nelerdir? Farabi Değişim Programı ile nerelere gidilir?

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Farabi Değişim Programı kısaca yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Öğrenciler ister dönemlik ister yıllık olarak üniversitesini değiştirebilir. Program ile birlikte öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilebilmektedir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrencinin, örgün okuduğu bir üniversitede kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

Genel Not Ortalamasının(GANO) en az 2.0/4.0 olması

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının(GANO) en az 2.5/4.0 olması şartları aranmaktadır.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için programa başvuru yapamazlar.

SÜRESİ NE KADARDIR?

Farabi programı en fazla iki yarıyılı kapsamaktadır.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BURSU

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılır.

Program kapsamında bir Farabi öğrencisi Güz yarıyılı için 4 ay, Bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay burs alır.

Toplam burs tutarının %70’i, bir yarıyıl için 4 aylık, iki yarıyıl için 8 aylık süre boyunca aylıklar halinde öğrenci hesabına yatırılır.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN KAÇ DEFA YARARLANILIR?

Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.