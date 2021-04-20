Farah ne demek? Farah hangi anlama gelir? Farah isminin anlamı TDK

31 yıl yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın adının anlamı merak edildi. Şu anda Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynayan Abdullah'ın adının ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki Farah ne demek? Farah hangi anlama gelir?

FARAH NE DEMEK? ARAPÇA MI?

Farah isminin kökeni Arapçadır. Farah, Mutluluk, Neşe anlamlarına gelmektedir.

FARAH İSMİNİN ANLAMI TDK

Türk Dil Kurumu'nda (TDK) Farah isminin anlamı bulunmamaktadır.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu olan Farah Zeynep Abdullah Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır.

Farah Zeynep Abdullah, üniversiteye başlarken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan’ın filmi Kelebeğin Rüyası’nda oynadı.

2014 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı.

2014 yılında Çağan Irmak'ın Unutursam Fısılda filminde rol aldı.

2016 yılında Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar filmine başrollerden birini canlandırdı.

2021 yılında TRT 1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat verdi.