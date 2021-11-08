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  3. Farah Zeynep Abdullah, Bergen için imaj değiştirdi! Yeni hali oldukça beğenildi!

Farah Zeynep Abdullah, Bergen için imaj değiştirdi! Yeni hali oldukça beğenildi!

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, bir süredir sarı renkte kullandığı saçlarını yeni projesi Bergen için boyattı. Takipçileri bu halini de oldukça beğendi.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen için imaj değiştirdi! Yeni hali oldukça beğenildi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sarı saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni filmi Bergen için imajını değiştirdi.

YENİ SAÇLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ

Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan  sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını kahverengiye boyattı.

Yeni saç rengiyle bir dergiye poz veren oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarında tam not aldı. Oyuncu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

Farah Zeynep Abdullah, Bergen için imaj değiştirdi! Yeni hali oldukça beğenildi!

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