Farah Zeynep Abdullah fenomen Reynmen ile baş başa görüntülendi!
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol ile ayrılığın ardından sosyal medya fenomeni Reynmen ile görüntülendi. Abdullah ve Reynmen'in bu görüntüleri sosyal medyada ikilinin görüntüleri akıllara aşk iddialarını getirdi.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah kendi gibi oyuncu Doğu Demirkol ile ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra sosyal medya fenomeni Reynmen ile görüntülendi. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından akıllara Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen sevgili mi? sorularını getirdi.
PARKTA EĞLENCELİ ANLAR
İkilinin kısa bir süre yürüyüşün ardından parkta tenis oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdiği iddia edildi. Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.
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