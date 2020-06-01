Farah Zeynep Abdullah ile Emrah Karaduman sevgili mi?

Doğu Demirkol ile birlikteliklerine son veren Farah Zeynep Abdullah yeni aşka mı yelken açtı? Emrah Karaduman ile birlikte olan fotoğraflarını paylaşan Abdullah, kalbini Karaduman'a mı kaptırdı soruları geldi.

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Farah Zeynep Abdullah, Aleyna Tilki'yle yaptığı müzikal çalışmalarıyla tanınan Emrah Karaduman ile pozunu kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, bu paylaşımına da Karaduman'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 doğumlu olan Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. Deneme çekimlerinde beğenilen Farah Zeynep dizide rol almaya başladı. Daha sonra eğitimini tamamlamak üzere diziden ayrılıp Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümünden mezun oldu. Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde önemli isimlerle oynadı.