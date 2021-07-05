Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabı üzerinden soru cevap etkinliği yaparken yeni bir ilişkiye başladığını duyurmasının üzerine Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi kim? Dj Artz kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek adı ne? soruları aratılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

FARAH ZEYBEP ABDULLAH'IN SEVGİLİSİ KİM? DJ ARTZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? GERÇEK ADI NE?

Türkiye’nin en iyi müzik prodüktörlerinden olan DJ Artz'ın gerçek adı Efe Çelik'tir. Çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınmaktadır. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye’de birçok sanatçıya katkıda bulundu.

2016 yılında Anıl Piyancı ile Batı Yakası ve Şehinşah ile DEEV (Deluxe Edition)albümlerinin ardından 2017 yılında ilk hit parçaları Pavyon (feat. Ezhel) ve Yan (feat. Şehinşah) içeren ilk solo albümü olan İşin Mutfağı yayımlandı. Artz bu albümleri IBM’de yazılım satış müdürü olarak çalışırken üretti.