Faraz Emamali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faraz Emamali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faraz Emamali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faraz Emamali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faraz Emamali 21 Ocak 1995 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فراز امامعلی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faraz Emamali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Faraz Emamali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Faraz Emamali'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faraz Emamali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faraz Emamali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faraz Emamali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faraz Emamali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Paykan FC U19

1 Temmuz 2014 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2015 yılında Paykan FC

6 Ekim 2020 yılında Mes Rafsanjan

Faraz Emamali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faraz Emamali şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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