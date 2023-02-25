Fard İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fard İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fard İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fard İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fard İbrahim 7 Ocak 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Fard Ibrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fard İbrahim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporwin Consults yapmaktadır. Fard İbrahim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Fard İbrahim'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 4 Mart 2025 tarihinde bitmektedir.

Fard İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fard İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fard İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fard İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2018 yılında Vejle BK U19

30 Haziran 2019 yılında Inter Allies

1 Aralık 2021 yılında Verum Ipsum

11 Mart 2022 yılında Isloch

Fard İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fard İbrahim şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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