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Faredişi ne demek, TDK'ya göre Faredişi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Faredişi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Faredişi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Faredişi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Faredişi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Faredişi ne demek, TDK'ya göre Faredişi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Faredişi ne demek? Faredişi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi faredişi kelimesi. Peki faredişi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre faredişi nedir, faredişi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Faredişi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Faredişi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

FAREDİŞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Faredişi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre faredişi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir iğne veya boncuk oyası türü

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