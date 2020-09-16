Farenin 5 kediyle oynadığı anlar kamerada!

Hatay'da bir sokak arasında bir farenin kendisini kenara sıkıştırmaya çalışan 5 kediyle oynayışı kameralara anbean yansıdı. Kediler farenin bu davranışları karşısında ne yapacaklarını bilemezken video ise sosyal medyada çokça izlendi.