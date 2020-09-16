Farenin 5 kediyle oynadığı anlar kamerada!
Hatay'da bir sokak arasında bir farenin kendisini kenara sıkıştırmaya çalışan 5 kediyle oynayışı kameralara anbean yansıdı. Kediler farenin bu davranışları karşısında ne yapacaklarını bilemezken video ise sosyal medyada çokça izlendi.
Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde cep telefonuna çekilen görüntülerde etrafını çeviren 5 kediye kafa tutan bir fare görenleri hayrete düşürdü. Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun sosyal medyada çokça izlendi.
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16 Eylül 2020 Çarşamba 12:32
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