  1. WEB TV
  2. KOMİK
  3. Farenin 5 kediyle oynadığı anlar kamerada!

Farenin 5 kediyle oynadığı anlar kamerada!

Hatay'da bir sokak arasında bir farenin kendisini kenara sıkıştırmaya çalışan 5 kediyle oynayışı kameralara anbean yansıdı. Kediler farenin bu davranışları karşısında ne yapacaklarını bilemezken video ise sosyal medyada çokça izlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde cep telefonuna çekilen görüntülerde etrafını çeviren 5 kediye kafa tutan bir fare görenleri hayrete düşürdü. Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun sosyal medyada çokça izlendi.

Halil Sezai'nin karakolluk olduğu yaşlı adamı darp ettiği görüntüleri!Halil Sezai'nin karakolluk olduğu yaşlı adamı darp ettiği görüntüleri!

Trafikteki başı boş at ortalığı birbirine kattı!Trafikteki başı boş at ortalığı birbirine kattı!

İnşaat işçilerinin defile şovu mankenlere taş çıkarttı!İnşaat işçilerinin defile şovu mankenlere taş çıkarttı!

Evden kaçıp dükkanını açan Covidli hastadan polise sert çıkış: 'Adam mı öldürdüm'Evden kaçıp dükkanını açan Covidli hastadan polise sert çıkış: 'Adam mı öldürdüm'

 

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:32
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İnşaat işçilerinin defile şovu mankenlere taş çıkarttı!
İnşaat işçilerinin defile şovu mankenlere taş çıkarttı!
Düğünde şaşırtan manzara! Kafasına poşet geçirip gelin ve damadı öptü
Düğünde şaşırtan manzara! Kafasına poşet geçirip gelin ve damadı öptü
Sosyal medya fenomeni top yerine karpuza kafa attı! Video tıklanma rekoru kırdı
Sosyal medya fenomeni top yerine karpuza kafa attı! Video tıklanma rekoru kırdı
Belediye çalışanlarının tabut şakası izleyenleri güldürdü!
Belediye çalışanlarının tabut şakası izleyenleri güldürdü!
Prof.Dr. İlhami Çelik, koronavirüsün ne zaman ortadan kalkacağını açıkladı
Prof.Dr. İlhami Çelik, koronavirüsün ne zaman ortadan kalkacağını açıkladı
Kayan arabalara balkon sunuculuğu yapan adam izleyenleri güldürdü!
Kayan arabalara balkon sunuculuğu yapan adam izleyenleri güldürdü!
4 Ekim Hayvanları Koruma günü ile ilgili sözler!
4 Ekim Hayvanları Koruma günü ile ilgili sözler!
Karadeniz'de ilginç haberleşme
Karadeniz'de ilginç haberleşme
İmam vaaz ederken biranda neye uğradığına şaşırdı!
İmam vaaz ederken biranda neye uğradığına şaşırdı!
Suşi Tabakda Canlandı! Restoran müşterileri şok oldu!
Suşi Tabakda Canlandı! Restoran müşterileri şok oldu!