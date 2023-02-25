Fares Abu Akel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Abu Akel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Abu Akel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Abu Akel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Abu Akel 8 Şubat 1997 tarihinde Umm al-Fahm şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da פראס אבו עקל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Abu Akel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fares Abu Akel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fares Abu Akel'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fares Abu Akel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Abu Akel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fares Abu Akel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Abu Akel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında H. Umm al-Fahm

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Ikhsal

8 Ağustos 2019 yılında FC Ashdod

5 Temmuz 2022 yılında FK Qabala

Fares Abu Akel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Abu Akel şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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